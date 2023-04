Eesti animafilm "Kaka, kevad ja teised" jõudis Läti kinolevisse

Eesti kinodes on "Kaka, kevad ja teised" kahe ja poole kuuga kogunud juba üle 42 000 vaataja. "Mulle oli suureks üllatuseks, et kellega iganes Lätis Andrus Kivirähki "Kakast ja kevadest" rääkisin, siis kõik teadsid seda raamatut ja oskasid seda isegi peast tsiteerida," ütles animafilmi produtsent Kristel Tõldsepp.

Andrus Kivirähki lasteraamatud on Lätis tuntud, kõik kolm jutukogumikku "Kaka ja kevad", "Karneval ja kartulisalat" ning "Tont ja Facebook" on läti keelde tõlgitud. "Kaka ja kevad", mis ilmus Lätis 2009. aastal, pärjati parima lasteraamatu tiitliga, see on saanud kolm kordustrükki ning lavale toodi ka samanimeline näidend, mis valiti aasta parimaks lasteetenduseks.

Animafilmi lätikeelne pealkiri on "Kaka, Pavasaris un Draugi" ning Läti publiku jaoks annavad tegelastele oma hääle Annija Putniņa, Artis Robežnieks, Armands Berģis, Aija Dzērve, Edgars Lipors, Valdis Vanags, Jānis Kirmuška ja Laila Kirmuška.

Annija Putniņa on lisaks näitlemisele ka laulja ning osaline animafilmi eestikeelses versioonis, nimelt on tema lauldud filmikasseti viimase loo "Kadunud sokid" tunnuslaul eesti keeles. Laulu "Kadunud sokid" helilooja Rihards Zalupe oli ka Eesti filmi "O2" helilooja.

"Kaka, kevad ja teised" režissöörideks on René Vilbre ("Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus"), Meelis Arulepp ("Sipsik"), Oskar Lehemaa ("Karv"), Mikk Mägi ("Vanamehe film") ja Heiki Ernits (Lotte filmid). Filmi produtsent on Kristel Tõldsepp. Filmile on loonud autorimuusika heliloojad Tõnu Raadik, Richards Zalupe, Jaanus Nõgisto, Sten-Olle Moldau ja Rasmus Lill.

Animafilmi tootis A Film Eesti, kes on varasemalt vaatajate ette toonud animatsioonid "Sipsik" ja "Suur maalritöö".