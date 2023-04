Helsingis toimub esimest korda Balti etenduskunste tutvustav festival

7.–11. juunil toimub Helsingis esimest korda Balti etenduskunste tutvustav festival Baltic Take Over. Eestit esindavad festivalil Karolin Poska lavastusega "Lucky Charm", Johhan Rosenberg soolotööga "Traps" ning Liisa Saaremäel maikuus esietenduva "Scream boxiga".

Korraldajad sõnasid, et Baltikumist rääkides ei pääse mööda küsimusest, mis üldse on Balti identiteet. "On Baltikum kõigest geopoliitiline raamistus, ühine kultuur ja ajalugu, sarnased kunstieelistused? Kas peale Balti keti ja merevaiku täis rannikute on veel midagi, millest võiks identiteet moodustuda?" küsivad nad.

Tegijate sõnul on võimatu kirjeldada Balti kunstiskeenet ning tabada mõnd läbivat teemat või esteetikat. Seega, tunnistades, et kolm Balti riiki on üksteisest täiesti erinevad, on Baltic Take Over püüd ehitada üles uuendatud Balti identiteet ning muuta seda, millisena ülejäänud Euroopa Baltikumi tajub.

Kahe aasta jooksul on üheksa kunstnike kollektiivi ja korraldajat kolmest riigist ühistel kohtumistel kokku tulnud, et omavahel tuttavaks saada ning praktikaid jagada. Seega minnakse Helsingisse festivalile ühtse tiimina, olles tuttavad üksteise töödega.

Festivalil kaaskureerivad Läti Uue Teatri Instituut, Kanuti Gildi SAAL ning Leedu Tantsuinfo Keskus, kes pakuvad Balti kuraatorite pilgu läbi välja erinevaid kontekste, milles Balti kunsti esitleda.

Väljakutsega on ühinenud neli Helsingis asuvat institutsiooni: Kiasma / URB Festival, Annantalo, Viirus Theatre, Mad House Helsinki ning abikäe ulatavad ka Eskus, Takamo, Tanssin Talo, Tinfo ja Circus Dance Finland.