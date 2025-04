Soomes toimub taas Balti etenduskunste tutvustav festival Baltic Take Over

10.–12. aprillil toimub Soomes Turus Balti etenduskunstide festival Baltic Take Over, mille raames etenduvad Eesti, Läti ja Leedu lavastajate ja etenduskunstnike teosed. Programm koosneb kuuest lavastusest, mille vahele on põimitud kunstnikuvestlused, arutelud ning koosviibimised.

Festivali kaaskureerivad Kanuti Gildi Saal, Läti Uue Teatri Instituut ning Leedu Tantsuinfo Keskus. Koostöös kohalike partneritega on festivali eesmärk luua kunstiskeenede, kunstnike ja publikuga ühendavaid hetki ning pakkuda välja erinevaid kontekste, milles esitleda Balti kunsti.

Eestit esindab festivalil Hanna Gritten Tangsoo ja Sigrid Savi eksistentsialistlikult humoorikas "Cowbody / Oh wow, it´s you" ning Anita Kremmi "Mina / Tema", mis uurib kahe keha vahelist suhet, leides uusi teid empaatia kogemiseks.

Festivalil saab näha ka läti päritolu Katrīna Dūka tantsulavastust "Queer Tango Club" ning Eesti-Läti koostöös valminud feministlikku ooperit "Monstera Deliciosa", mille autoriteks on Barbara Lehtna, Līva Blūma ja Linda Krūmiņa. Leedut esindab Agnietė Lisičkinaitė soolotööga "Hands up" ning Greta Grinevičiūtė tantsulavastusega "A Dance for Washing Machine and a Mother".

Baltic Take Over toimub alati tänu kohalike partnerite kutsele, nii teeb festival tihedat koostööd erinevate institutsioonidega, kelleks on sel aastal Tehdas Teatteri, New Performance Turku Biennale, Ehkä-production, Barker-Teatteri, Viinatehdas, Aurinkobaletti, Soome etenduskunstide keskus (ESKUS), TINFO, Lääne-Soome piirkondlik tantsukeskus ja Circus & Dance Info Finland.

Järgmine Baltic Take Over toimub 2026. aasta mais Stockholmis.