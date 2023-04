Maris Pihlap avaldas albumi "The Search for Life Within" instrumentaalversiooni

Maris Pihlap avaldas mullu aasta produtsendi ja aasta elektroonikaalbumi nominatsioonid toonud plaadi "The Search for Life Within" instrumentaalversiooni.

Maris Pihlapi sõnul on sõnadega tihti lihtsam samastuda kui lihtsalt helidega, mistõttu on hästi loomulik on muusikat kuulates esmalt oma tähelepanu just inimhäälele anda. "Aga nüüd püüan ja soovin oma kuulaja sellest kohast veidi lahti kangutada," selgitas Pihlap.

"Lisaks on see album nagu väike ninanips mineviku minale, kes hästi kaua ei julgenud ennast produtsendiks nimetada," ütles ta.

Materjal on algusest lõpuni küll Pihlapi produtseeritud ja ka mix'itud, instrumendiga andsid oma osa ka Marvin Mitt, Indrek Mällo ja Kärt Pihlap. Lõppviimistluse andis nii originaalidele kui instrumentaalidele José Diogo Neves ja illustratsiooni lõi Aimur Takk.