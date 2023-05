Maria Esko kogumikust "Eesti novell 2023": leidub absurdi ja karget realismi

Sarja kuuendas raamatus on 19 lugu erinevatelt autoritelt, kellest noorim on 15-aastane. Kogumiku ühe koostaja Maria Esko sõnul oli žürii üksmeelel, et novelli klassikalisest määratlusest ei pea kinni pidama. Nii on seekord ka murdekeelseid tekste ja niinimetatud "sõgesektsioon", kus pole rõhku pandud sisulisele sidususele.

Esko kirjeldas, et viimase kolme pööraselt raske aasta vältel on kujunenud kogumikku esitatud novellide seas kaks tendentsi.

"Üks on suundumas absurdi ja eskapismi poole," sõnas ta, lisades, et neis leidub ka palju huumorit. "Ja teine suund on väga-väga-väga karge realism ja hästi vahetu tunnete kirjeldamine."

"Mõlemad tendentsid on minu arust omal kohal ja ma väga nautisin seda lugemisprotsessi," lisas Esko lõpetuseks.