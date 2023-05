Kalush Orchestra tiheda aasta tipphetk: kohtumine Arnold Schwarzeneggeriga

Tallinnas Vabaduse väljakul esines teisipäeval Euroopa päeva raames 2022. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse võitja Kalush Orchestra, kellel on selja taga väga viljakas aastas. Enne õhtust kontserti antud intervjuus tõdesid nad, et aasta kõige säravam hetk oli nende jaoks kohtumine Arnold Schwarzeneggeriga

"Meie suur ülesanne oli näidata meie, ukraina kultuuri, meie muusikat ja tõestada, et see väärib kohta maailmaareenil. Möödunudaastane võit Eurovisioonil oli Ukraina jaoks väga tähtis, eriti sõjaajal. Ukraina võit on oluline kõikidest aspektidest vaadatuna," sõnas Kalush Orchestra liige Tymofii Muzychuk.

Eurovisiooni võidulugu "Stefania" rääkis otseselt ja kaudselt emast. Pärast lauluvõistluse võitu tehtud loomingu sisust rääkides märkis Muzychuk, et need on laulud kasakatest ja igasugustest asjadest, mis neid ümbritsevad.

"Stefania" oli esimene Eurovisiooni võidulugu, mis on ukraina keeles ja kus räpitakse ja Muzychuk tunnistas, et on tõsi, et paljud noored Ukrainas viljelevad seda sama suunda.

"On tekkinud palju ukrainakeelset muusikat, see annab nüüd raadiojaamades tooni. Venekeelset pole enam üldse, mõni üksik ehk satub kuhugi playlist'i. Me kutsume üles kuulama meie oma, ukraina muusikat."

Aasta oli bändi jaoks väga viljakas ja oma tuuriga kogusid nad Ukrainale kokku 60 miljonit grivnat.

"Meil oli kogu aasta väga dünaamiline, muudkui sõitsime ringi," lisas Kalush Orchestra teine liige Sasha Tab.

Muzychuk tunnistas, et aasta kõige säravam hetk oli ilmselt kohtumine Schwarzeneggeriga nende esimesel ja väga suurel tuuril Ameerikas. Schwarzenegger astus üles ka nende muusikavideos "Shchedryi Vechir".

"18 kontserti, kui ma ei eksi. Terve kuu. Ameerika meeldis meile väga. Väga lahe oli seal käia ja näha Schwarzeneggerit mitte filmis, vaid päriselt – see oli kirss tordil. Üldse meile meeldisid kõik kontserdid," märkis Muzychuk.