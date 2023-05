"Scream Boxi" keskmes on eri karjed sünni- ja surmakarjetest fännikarjeteni

"See ei tähenda, et otseselt siin laval tohutult palju karjumist oleks, vaid karje kui metafoor, seda üritame lahata. Ja kuna meil on muusikaline lavastus, siis see on ka üsna teatraalne," sõnas Saaremäel "Aktuaalsele kaamerale".

Saaremäel sõnul tekitab karjumine huvitavaid impulsse ning äratab koheselt tähelepanu.

"See on midagi, millega me kõik kohe suhestume, kui me seda kuuleme, seda on raske ignoreerida. See on millegi vallandumine. See kõri ise on nii pisike ja see karje on nii tohutult suur ja vastuolu on minu jaoks hästi huvitav."

Lavastuse helikeele autor on alternatiivmuusik Florian Wahl.

"Me kuuleme haigeid helisid, me kuuleme tervendavaid helisid, me kuuleme sümfooniat. Ja tõesti, muusikalise poole pealt vastutan mina. Aga see ei ole kontsert, vaid teraapia," selgitas Wahl.

"Muusikuna olen ma meelelahutaja, aga siin töötan Liisa kallal. Üritan süvitsi minna tema maailma ja psüühikasse."

Videokunstiga panustab lavastusse Emer Värk. Dramaturg on Maria Arusoo.