Keeleminutid. On sul telefon kaasas?

Pealkirjaks pandud küsimust esitades nimetab eestlane 2023. aastal sõnaga "telefon" kõige tõenäolisemalt nutitelefoni, üht telefoniliiki – eeldusel, et tutvusringkonnas kasutatakse seda liiki telefone kõige rohkem. Telefon ja nutitelefon on sel juhul kontekstisünonüümid. Täiesti ilma kontekstita (näiteks sõnaraamatus) tähistab lihtsõna "telefon" laiemat ja liitsõna "nutitelefon" kitsamat mõistet, kirjutas EKI vanemkeelekorraldaja Tiina Leemets "Keeleminutites".

Liitsõna või sõnaühendi ja selle põhisõna sünonüümia on tavapärane, selge konteksti vajadus võib olla suurem või väiksem. Mitmetähenduslike sõnade mõistmiseks on kontekst vältimatu, selleta ei tea, kas laud on parasjagu höövellaud, kirjutuslaud, purjelaud või korvilaud. Memm tähendab enamasti ema või vanaema, aga lauses "esimesest lumest sai kohe memm tehtud" on arusaadav, et sõna "lumi" on jäetud kordamata ja memme all mõeldud lumememme. Kui vastased lähevad matile, on matt sama mis maadlusmatt, aga kui ööbimiseks tuleb kaasa võtta magamiskott ja matt, siis matka- või magamismatt. Ka erialatekstides saab sageli täiendsõnata läbi: heegelmustri kirjelduses piisab heegelsamba asemel sambast, metsanduses ja puidutööstuses puidurikke asemel rikkest.

Mõni alaliiki tähistav liitsõna või ühend on põhisõnaga kõige sagedasem sünonüüm. Doonoripäevade kuulutustes ei täpsustata harilikult, et oodatakse veredoonoreid ja mitte näiteks elundidoonoreid. Kui praegustes uudistes on juttu uute riikide liitumisest alliansiga või alliansi strateegilistest huvidest (alliansi tähendus on '(riikide) liit'), on vaikimisi silmas peetud Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni, Põhja-Atlandi allianssi ehk NATO-t.

Vahel on liitsõna sünonüümiks tema esiosa. Näiteks idu on omandamas ka iduettevõtte tähendust. Esialgu kohtab seda rohkem liitsõnades (roheidu, krüptoidu), vähem omaette sõnana. 2022. aastal on kirja pandud pealkiri "Clean Kitcheni tandemi asutatud idu tahab panna tehisintellekti toidulauale süüa valima" (digipro.geenius.ee).

Kirjutise alguses mainitud telefoni ajaloo jooksul on üldine kontekst mitu korda muutunud. Esialgu läks täpsustavat sõna tarvis mobiilside tekkimisel: lihtsalt telefonile vastandus mobiiltelefon, lühemalt mobiil. Aja jooksul hakkas viimane üha enam telefoniga võrduma ja liitsõna abil tuli hakata eristama hoopis lauatelefoni. Seejärel vajas täpsemat nimetust uus liik nutitelefon, peagi aga enne (mobiil)telefoniga võrdunud nuputelefon. Ligikaudu 150 aastat pärast telefoni leiutamist on seadme kasutus meil muutunud nii sagedaseks, et (esialgu kõnekeeles) on tekkinud veelgi lühem sünonüüm telo.