Viljandi kitarrifestivalil esineb taas bändi Focus liige Jan Akkerman

Viimati 2016. aastal Viljandi Kitarrifestivalil esinenud Jan Akkerman on oma tuntuse pälvinud progeroki bändi Focus kaudu. Akkerman on oma soolokarjääri jooksul avaldanud 30 albumit ning tuuritab siiani 77-aastasena oma bändiga mööda maailma ringi. Ta on teinud koostööd muusikutega nagu B. B. King, Alan Price, Peter Banks, Jack Bruce, Charlie Byrd, Phil Collins, Paco de Lucía ja Ice-T.

Ansambli Focus albumilt "Moving Waves" pärinevad instrumentaalsed palad "Hocus Pocus" ja "Sylvia", mis teenisid lugematuid kuldplaate ning jõudsid paljude maailma edetabelite tippu. Viljandi kontserdil saab bändi kuulata koosseisus Marijn van den Berg (trummid), David de Marez Oyens (bass) ning Will Maas (klahvpillid).

Viljandi Kitarrifestival toimub sellel aastal 18. kuni 22. oktoobrini. Festivalil astuvad üles teiste seas nii kodumaised kui ka välismaised artistid nagu Laulvad Kitarrid, Brandon Ross & Stomu Takeishi (USA), Merje Kägu ning Jonas.f.k.