Viljandi kitarrifestival toob lavale Soome trio Avara

Avara koosseisu nimetusest lähtudes (eesti keles "avar") suhtub ansambel muusikasse laiema pilguga. Trio muudab isikupäraseks nende unikaalne instrumentatsioon, mille kaudu seovad nad heliteoste teemad ja soolod ühiseks tervikuks. Nad kasutavad oma muusikas klassikalisi lahendusi, ent suunitlus on pigem tuleviku kui mineviku poole.

Avara muusika kannab endas kaasasündinud melanhooliat, pakkudes siiski samal ajal kuulajale lootust. Trio eesmärk on oma loominguga tekitada kuulajates sügavaid emotsioone. Koosseisu kuuluvad: Jukka Perko (saksofon), Teemu Viinikainen (kitarr) ja Jarmo Saari (kitarr).

Saksofonist Jukka Perko kutsuti 1987. aastal legendaarse trompetisti Dizzy Gillespie 70. sünnipäevatuuri orkestrisse. Seal musitseerimine tagas Perkole tuntuse mitmetes edukates bändides ning oma laia repertuaariga astus ta üles külalis-sooloartistina bigbändides ning sümfooniaorkestrites. Jukka Perko on öelnud, et väljendab end elus muusika kaudu, nii on ta ka pilli õppinud mängima kuulamise ja jäljendamise abil.

Teemu Viinikaineni pillimängu kesksed elemendid on väljendusrikkus, sving ja virtuoossus. Teda on nimetatud Soomes kõige ihaldatumaks džässkitarristiks. Viinikainen on õppinud kitarrimängu Pat Metheny ja Wayne Krantzi juures.

Jarmo Saari on esinenud mitmetes ansamblites, töötades kunstilise protutsendina paljude soome artistide stuudioalbumite valmimise jaoks. Saari on ka komponeerinud muusikat nii filmidele, teatritele, kaasaegsetele tantsulavastustele kui ka televisioonile. Nii on ta oma karjääri jooksul salvestanud umbes 100 heliteost ning esinenud 30 riigis.

Viljandi kitarrifestival toimub sellel aastal 18.-22. oktoobrini. Festivalil astuvad üles nii kodumaised kui ka välismaised artistid nagu Laulvad Kitarrid, Brandon Ross & Stomu Takeishi (USA), Jan Akkerman (NL), Merje Kägu, Andre Maaker ja Jaana Kena ning Jonas.f.k.