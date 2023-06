Viljandi kitarrifestival kolib suveks Noblessnerisse

Igal kolmapäeval toimuv kontserdisari võimaldab publikul nautida professionaalse kitarrimuusika ning mereäärse keskkonna kooskõla. "Viljandi kitarrifestival sai alguse sellest, kui kolisin Viljandisse elama ning oli soov keskkond endale elamisväärseks kujundada. Üks hea kitarrifestival on selleks parim lahendus," kommenteeris kitarrifestivali sündi selle kunstiline juht Ain Agan.

"Viljandi on väga ilus linn ning oktoobrikuine Viljandi ja kitarrifestival sobivad väga hästi kokku. Põhjus, miks me selleks suveks aga Tallinna kolime, peitub selles, et ka suvine mereäärne Tallinn on väga inspireeriv keskkond. Niisiis, kui Wambola tegi koostööpakkumise, haarasime võimalusest kinni ning panime kokku kava suurepärastest Eesti kitarristidest, kellest peaaegu kõik on esinenud varem ka meie põhifestivalil," lisas ta.

Kontserdisarja "Kitarrikolmapäevad Wambolas" võõrustav Wambola vabaajakeskus avati möödunud aastal ja see on saanud nime vana miinitraaleri järgi. "Wambola loomise juures on oluliseks märksõnaks olnud keskkonnateadlikkus. Nii sai kogu vabaajakeskus hoo sisse vanast kasutusest läinud ning Noblessnerisse unustatud miinitraalerist Wambola, mille soovisime ellu äratada. Viljandi kitarrifestivali korraldatava kontserdiseeria jaoks on kokku pandud lava, mille tarbeks kasutasime ühe osaniku lapsepõlvekodu palkmaja jääke, mis on pandud käiku ka köögi ja istumisalade väljaehitamisel," rääkis Wambola vabaajakeskuse ülesehitamist üks eestvedajatest Eero Järviste.

Kontserdisarja "Kitarrikolmapäevad Wambolas" avaüritus leiab aset 7. juunil, mil publiku ette astub Titoks. Suve jooksul esinevad kitarrikolmapäevakutel veel Marie, Robert ja Raul Vaigla, Carlos ja Raul Ukareda, S.A.M (Lembit Saarsalu, Ain Agan, Andre Maaker), Helin Hallik, Kristen Kütner ja Artis Boriss, Mihkel Mälgand ja Pamela Maran, Merje Kägu ja Anna Regina Kalk, Marti Tärn ja Kalle Pilli, Weekend Guitar Trio, Jonas.f.k, Mari Jürjens ja Krista Citra Joonas.