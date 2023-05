Hirvo Surva astub külalisdirigendina kammerkoori Kolm Lindu ette

Tavapäraselt oma peadirigendi Valter Soosalu käe all tegutsev kammerkoor on Survaga koos töötanud sügisest saati. Nüüd on valminud kontserdikava, kus on Bruckneri motetid ja Kreegi ilmalikud laulud.

Surva sõnul intrigeeris teda idee panna kokku Kreegi ilmalikud laulud ja Bruckneri motetid.

"Kreek on oma harmoonia ja heli poolest väga hõrk, Bruckner võib-olla veidi mahukam ja jõulisem, aga samas ka hästi nüansirikas. Seal on mingil määral sarnasust ja mingil määral erinevust. Aga sisuline tekst räägib tegelikult ühest samast," selgitas dirigent.

Abidirigentidena löövad kaasa lõunakorealanna Hyonah Song ning hollandlane Stijn Claerhoudt.

Kontserdid toimuvad Tartu Pauluse kirikus ning Tallinna Toomkirikus.