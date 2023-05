"Kiired ja vihased X" on kogunud kinodes ligi 30 000 külastust

Esikolmikusse mahtus ka Rob Marshall lavastatud fantaasiafilm "Väike merineitsi" ("The Little Mermaid"), mis kogus avapäevadega 3550 kinokülastust, ning "Galaktika valvurid Vol. 3" ("Guardians of the Galaxy Vol. 3"), mis tõi kinodesse 1764 vaatajat (kokku 28 638 külastust).

Lisaks neile leiab edetabelist Aaron Horvathi ja Michael Jelenici animaseikluse "Super Mario Bros. Film", mis kogus 1602 külastust (kokku 66 815 külastus), Elmo Nüganeni lavastatud, Indrek Hargla romaanil põhineva ekraniseeringu "Apteeker Melchior. Timuka tütar", mis kogus 640 külastust (kokku 70 807 külastust).

Uutest filmidest sisenesid "Väike merineitsi" kõrval edetabelisse ka Laura Terruso komöödia "Minu pöörane paps" ("About My Father"), mis kogus avapäevadega 626 külastust, ja Matt Johnson biograafiline draama "BlackBerry", mis kogus sama ajaga 542 külastust.