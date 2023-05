Perekond Kreisi arhitektuuripreemia pälvis Raoul Kurvitz

Preemia määranud fondi nõukogu esimees Mart Kalm märkis, et uue eesti ajaga saabunud kapitalism seadis inimesed silmitsi karmi reaalsusega ja kuigi enamikust arhitektidest said teenindajad, kes said "või" leiva peale sellega, kui kohanedes ja kõike projekteerides surusid alla oma isikupära, siis Kurvitz pidas võist tähtsamaks kunsti, mis on tema põlvkonnas haruldane ja uhke eluvalik.

Perekond Kreisi fondi preemia on varem pälvinud Margit Mutso (2021), Marika Lõoke (2019), Jiri Tintera (2018), Ingrid Ruudi (2017), Andres Põime (2016), Katrin Koov (2015), Toomas Rein (2014), Ülevi Eljand (2013) ja Rene Valner (2012).

Perekond Kreisi Fond, mille asutas varalahkunud arhitektide Hanno ja Erki Kreisi ema Heljo Kreis, annab välja arhitektuuripreemiat eesmärgiga väärtustada eesti arhitektuuris peavoolust kõrvalejäänud huviäratavaid ilminguid ja alternatiivseid praktikaid. See on esimene Eestis elava perekonna loodud arhitektuuri toetav fond.