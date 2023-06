Viljandi kultuuriakadeemia tudengid tutvustavad Tallinnas värsket kraami

Minifestival algab täna õhtul kinos Artis lühifilmide ühisseanssiga "Eimiski saab kultuurimaastikule", kus kolm naisnäitlejat katsetavad oma sõnumi edastamist filmikeeles.

"Tundus, et selline kunstivorm oleks meie mõtetele parem, kui see, et tuua neid lihtsalt lavale. Me tahtsime proovida, et kuidas seda teha on. See ei tähenda, et meist kõigist nüüd režissöörid saavad, ikkagi lavadel tahaks ka olla," sõnas kultuuriakadeemias tudeeriv Maria Valk.

Tallinna publikule on külakostiks toodud mõistagi ka lavastusi, performatiivseid olemisi ja installatsioone, kus koos töötavad visuaal- ja etenduskunstnikud, näitlejad, lavastajad ja koreograafid.

Kultuuriakadeemia üliõpilane Luisa Lõhmus selgitas, et minifestivali eesmärk on tehtud töö viljad Viljandist välja viia.

"Kuna me oleme olnud see kursus, kes kelle õppimine on jäänud koroonaaja sisse, siis algus oli selline üksildane ja raskem. Aga selle viimase aastaga oleme rohkem kollektiivsete tegevuste juurde jõudnud," rääkis Lõhmus.

Viljandlaste värsket kraami näeb kinos Artis, Kanuti Gildi SAAL-is ja mitmel pool Tallinna vanalinnas.