Joosep Susi: Jüri Üdi on ilmselt kõige enam imiteeritud eesti luuletaja

Kogumiku koostas Hasso Krull, kelle sulest on pärit ka teose esimene järelsõna. Teisele trükile lisas oma retseptsiooni kirjandusteadlane Joosep Susi.

"Ma julgen öelda, et ilmselt on Jüri Üdi kõige enam imiteeritud eesti luuletaja," sõnas Susi. "1970ndate teisesel poolel ja 1980ndatel ilmus väga palju üdilikke tekste," märkis ta ja tõi välja, et mitmed luuletajad, kellega ta on luuletamiseni jõudmisest rääkinud, on maininud, et just Jüri Üdi on nende autor.

Kirjandusteadlane selgitas, et võrreldes Jüri Üdiga on Juhan Viidingu nime alt ilmunud looming tõsisem. "Ta on filosoofilisem, ta on selline elu näinud luuletaja. Viidingu luules üritatakse tabada seda üht mina, kes ma olen," kirjeldas Susi.