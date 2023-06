"Läbi linna" dramaturg: kõige toredam on, et on ruumi ootamatusteks

Tartu linnaosasid tutvustavad "Läbi linna" lavastused on jõudnud oma rännakute keskpunkti. Karlova ja Supilinn on saanud oma lavastuse, tänavu on Ülejõe linnaosa käes. Mööda Ülejõe tänavaid ja salasoppe rändav lavastus põhineb kohalike endi mälestustel.

Teekonda läbi Ülejõe linnaosa veab igal etendusel erineva näitleja poolt kehastatav teejuht. Ülle Õie nimelise tegelast iseloomustavad lood, mis on Ülejõel seotud kadumisega.

"Tahes-tahtmata hakkas silma, et inimestel kipub siin igasugu asju kaduma. Aga samas ka kontseptsioone, või näiteks kes leidis, kes kaotas oma elu armastuse Ülejõel," rääkis dramaturg Kaija M Külm "Aktuaalsele kaamerale".

"Kes kaotab igapäevaselt oma korterist lusikaid, või kellel on pidevalt prillid kadunud, kellel lähevad aiast rattad lippama. Igasugust kadumist on siin päris palju, erinevas võtmes. Ka teejuht on selline, kes võib-olla kaotab üsna palju teeotsa käest. Või ka muud," lisas ta.

Rännakul läbi tuntuimate ja mitte nii tuntud Ülejõe paikade kohtub publik tegelastega, kelle karakter on kokku pandud praeguste ja endiste ülejõelaste lugudest. Mälestusi kogunud lavastaja Jaanika Tammaru sõnul oli seekordne lavastusprotsess teistsugune, sest erinevalt Karlovast ja Supilinnast ei ole olemas n-ö tüüpilist ülejõelast.

"Kui räägib mõni vanem inimene, siis ta kindlasti mäletab seda aega, kus see oli ohvitseride linnaosa. Siin võis sõdurpoistega kaklema sattuda ja neiu ikkagist pimedal ajal ei tohtinud üle silla valele poole sattuda," kirjeldas Tammaru.

"Aga enam ei ole Ülejõe selline. Siin on mitu erinevat kihti, mõne jaoks ongi ta seotud peokohtadega või suurte ühikatega või mõne jaoks ongi ta kõige rahulikum linnaosa, kus on võimalik lapsevankriga rahulikult pargist parki liikuda."

Etendustel rändavad tänavatel elukutselised näitlejad, ent kaasa löövad ka kümned harrastajad, vabatahtlikud, muusikud ja ka lapsed. Aga ka kohalikud, kes juhuslikult etenduse osaliseks satuvad.

"Seda juhtus ka Karlovas, Supilinnas ja juhtub ka siin. See ongi kõige toredam osa rännaklavastusest, et on ruumi ootamatusteks. On olnud väga erinevaid, aga ka väga sooje kokkupuuteid ülejõelastega juba ka läbimängude käigus," rääkis Kaija M Külm.



"Läbi linna" kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi. Viimane rännaklavastus toimub järgmise aasta suvel ning see avab Annelinna olemust.