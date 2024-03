Lavastuste sari "Läbi Linna" kogub inimeste lugusid Annelinnast

Linnaruumiprojekt "Läbi Linna" on väldanud enam kui neli aastat ning on jõudnud viimasesse sihtkohta Tartu linnas. Eelnevalt on omanimelise lavastuse saanud Karlova, Supilinna ja Ülejõe linnaosad.

"Annelinna jätsime meelega viimaseks lavastatavaks linnaosaks. See on kõige suurem Tartu linnaosa. See on korraga õdus ja avar, kitsas ja kihiline. Siin elab üksteise kõrval – ja üksteise kohal – palju rahvuseid ning kultuure. See vajab kogemustepagasit, mis eelneva kolme linnaosa lavastustega on tekkinud," selgitas lavastaja ja ideeline eestvedaja Jaanika Tammaru.

Tammaru sõnul on Annelinnast lavastuse tegemisel oluline osa kohalike suulise pärimuse kogumisel, et see kajastaks päris inimeste päris lugusid. Mõtteid oma Annelinnast saab tänulikule tiimile edastada kodulehe kaudu või kogumiskastidesse Annelinnas. Lugusid oodatakse 14. aprillini.

"Minu soov on tekitada vaatajas tunne, et iga Annelinna anonüümse akna taga on peidus kireva hingeeluga päris inimene," toonitas Tammaru.

Tartu kaardistamise neljaosalises tsüklis etenduv rännaklavastus Annelinnast ei jää "Läbi Linna" jaoks viimaseks. Lavastaja Jaanika Tammaru väljaarendatud rakendusteatri metoodika põhjal valmib ka õppematerjal ning lavastused Lätis ja Saksamaal. Juunikuise Annelinna rännaklavastuse järel tuleb oktoobris etendamisele rännaklavastus "Läbi Linna: Valga+Valka", Eesti ja Läti piiril. Seejärel jõuab Tartus 2021. aastal piloteeritud formaat aga Darmstadti linna, Saksamaale.

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluva "Läbi Linna: Annelinna" etendused jõuavad Annelinna tänavatele 1.–15. juunil.