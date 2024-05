Lavastaja Jaanika Tammaru: Annelinn on enamat kui kurb betoondžungel

Lavastaja Jaanika Tammaru ütles, et Annelinn on palju enamat kui vaid suured nukrad betoonmajad.

"Pakkudes sellist isiklikku kogemuslikku rännakut, mis ühtlasi näitab ka ära põnevaid salasoppe või üldse kui roheline ja ilus on Annelinn. Ma usun, et see lükkab ümber juba mingisuguse kujutluspildi, et Annelinn on lihtsalt üks väga-väga kurb betoondžungel," rääkis Tammaru.

Rännaklavastus on ainest saanud inimeste jutustustest ja linnaruumist. Dramaturg Kirill Havanski sõnul kirjutas ta lavastusse lugusid, millega tekiks side ka neil, kes varem Annelinna sattunud pole.

"Mulle vist meeldib kõige rohkem see tunne, et ma nüüd tunnen seda linnaosa ja mul on sellega seoses tekkinud mingeid personaalseid mälestusi ja hetki ja võib-olla see on see, mida me tahame, et publik ka saavutaks. Et küsimus ei olegi selles, et nad teaksid läbi ja lõhki Annelinna ajalugu, vaid pigem selles, et nad leiaksid selle kohaga mingeid personaalseid hetki, personaalseid äratundmisi ja miks mitte ei võtaks kaasa paar head mälestust," rääkis dramaturg.

Seekordne Annelinna rännak jääb "Läbi linna" Tartu nelja-aastase sarja viimaseks.

"Natukene on kurb, natukene on rõõm. Rõõm sellest, et see Annelinn on võib-olla kõige suurejoonelisem kõigest varasemast, kui võrrelda Karlova ja Supilinna ja Ülejõega. Ja teiselt poolt, iga lõpp on millegi algus. Tartuga on lõpp, aga sügisel teeme koos juba ühe Läti teatriga Valgas-Valkas ja siis liigub see projekt ka edasi Saksamaale," ütles Tammaru.

Rännaklavastuse "Läbi linna – Annelinn" etendused on kavas kaheksal õhtul 1.–15. juunini. Valida saab kolme keele ning kahe raja vahel.