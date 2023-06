Festival Tallinn Treff kogus tänavu 3300 külastust

Festivali juht Leino Rei tunneb rõõmu selle üle, et Tallinn Treffil on rahvusvahelises festivalikalendris oma kindel koht. Nii külastas seekordset festivali ka kuuskümmend teatriinimest erinevatest Euroopa riikidest. "Nende tagasiside annab selge signaali, et liigume sisuliselt ja korralduslikult õiges suunas," sõnas ta.

Nelja päeva jooksul sai näha kuut lastele ning 11 noortele ja täiskasvanutele suunatud lavastust, millest neli olid pärit Eestist ja 13 mujalt maailmast (Saksamaa, Itaalia, Soome, Taani, Belgia, Holland, Iisrael, Suurbritannia, Sloveenia). Etendused toimusid Eesti Noorsooteatris, Kanuti Gildi SAALis, Sõltumatu Tantsu Laval ning Kumus. Õhtuti jagati muljeid ja vahetati mõtteid festivaliklubis, mida juhtis näitleja Karl Sakrits.

Järgmine Tallinn Treff toimub 2025. aastal.