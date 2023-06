Suri "The Girl From Ipanema" laulja Astrud Gilberto

Meie seast lahkus 83-aastasena brasiilia laulja Astrud Gilberto, kes on enim tuntud kui loo "The Girl From Ipanema" esitaja.

1960. ja 1970. aastatel oli Gilberto üks Brasiilia suuremaid staare, kes salvestas kokku 16 albumit ja tegi muuhulgas koostööd Quincy Jonesi ja George Michaeliga, vahendas BBC. Tema versioon loost "The Girl From Ipanema" müüs viis miljonit koopiat ja mängis suurt rolli bossanoova populariseerimisel.

1965. aastal salvestatud "The Girl From Ipanema", mis pälvis ka Grammy auhinna, pani aluse Gilberto soolokarjäärile, vaatamata sellele, et ametlikult ei toodud teda loo autorina välja. Samal aastal andis ta aga välja džässi ja bossanoova standartidest koosneva kauamängiva "The Astrud Gilberto Album". 1970. aastatel hakkas ta ka ise muusikat kirjutama, andes välja albumid nagu "Astrud Gilberto Now" (1972) ja "That Girl From Ipanema" (1977).

Oma viimase albumi "Jungle" andis ta välja 2002. aastal, pärast mida lõpetas Gilberto ka esinemise.