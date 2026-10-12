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Banffi mäefilmide festival tähistab tänavu Eestis viiendat sünnipäeva

Film
"Reel Rock: Tormiratsanikud" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Kolmes Eesti linnas toimuv Banffi mäefilmide festivalil saab näha viit linateost. Sel aastal jõuab Kanadas alguse saanud festival Eesti publiku ette viiendat korda.

"Banff on eriline festival just sellepärast, et ekstreemsete seikluste taga on alati päris inimesed ja nende isiklikud lood. Me näeme suuri saavutusi, aga ka kahtlusi, raskusi ja hetki, mil kõik ei lähe plaanipäraselt. Need lood lähevad korda ka siis, kui vaataja ise kunagi mäetippu ei roni või ultramaratoni ei jookse – sest lõpuks räägivad need meist kõigist ja sellest, milleks me võimelised oleme," sõnas festivali Eesti korraldaja Kätlin Palm.

Viie aastaga on Banff leidnud Eestis oma publiku. "Viimastel aastatel on meie seansid toimunud täissaalidele ning Tallinnas oleme igal aastal kolinud suuremasse saali, et üha rohkematele huvilistele ruumi teha.  Ka tänavu on huvi suur. See näitab, et need erilised ja isiklikud lood lähevad inimestele korda ning neid tullakse hea meelega kinno suurelt ekraanilt vaatama," ütles Palm.

Tänavuses programmis jõuab vaatajate ette viis linateost. "Baffini seiklus: armastus jääl" jälgib ühe seiklejatest paari 69-päevasel retkel Baffini saare karmides Arktika tingimustes. "Reel Rock: Tormiratsanikud" viib kolm Belgia ronijat Patagoonia hiiglasliku kaljuseina juurde. "Lõpuni välja" jälgib ultrajooksjat Jasmin Parisi tema katsel läbida Barkley Marathons, mis on üks maailma raskemaid ultramaratone. 2024. aastal sai Parisest esimene naine, kes suutis selle võistluse lõpetada. "Mandala" viib mägirattur Kilian Broniga Nepali mägiteedele, kus iga järgmine kilomeeter on omaette väljakutse. Kõik lood ei räägi aga ainult füüsilistest saavutustest: Film "Sammu võrra ees" on Norra suusatajast Bernt Mariusest, kes otsib pärast jala kaotamist teed tagasi mägedesse ja suusatamise juurde. 

Kanadas Alberta provintsis 1976. aastal alguse saanud Banffi mäefilmide festival on kasvanud rahvusvaheliseks rändfestivaliks. Igal aastal jõuab valik parimatest mäe-, seiklus- ja ekspeditsioonifilmidest ligikaudu 800 linna enam kui 40 riigis.

Eestis toimub festival 14. ja 15. oktoobril Tallinnas Apollo Kino Solarises, 21. oktoobril Tartus Apollo Kino Taskus ning 22. oktoobril Apollo Kino Pärnus.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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