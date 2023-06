Filmifestivali galal Best of BFM selguvad parimad tudengifilmid

Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM-i) tudengifilmide juubelifestivali Best of BFM-i galaõhtu leiab aset neljapäeval, 8. juunil.

Sündmuse üks peakorraldajatest Lennart Mathias Männik meenutas galaõhtu eel Eesti filmihariduse suurkuju Jüri Sillarti öeldut, et iga mängufilm peab looma oma kordumatu maailma. ,,Püüame seda sama kordumatut maailma luua täna õhtul, kus maja täitub kultuuri aroomiga ning on võimalus tänada ja tunnustada oma ala tipptegijaid," ütles ta.

Žürii kriitilise pilgu alt on läbi käinud 170 audiovisuaalset teost, mille hulgas on dokumentaal-, lühi-, mängu- ja tantsufilme, erinevaid ristmeedia projekte, reklaame ja muusikavideoid. Parimad teosed pärjatakse tudengite korraldatud galal Eesti tudengi-Oscari ehk BOB-iga.

Best of BFM on toimunud alates 2012. aastast, mil kinos Artis toimus esimene filmikooli auhindade jagamine.

Selleaastased BOB-i nominendid

Parim Stsenaarium

Silver Õun, ,,Lapsemäng"

Elizabeth Kužovnik, ,,Rentsli krahvid"

Nora Aleksandra Tsahkna, ,,Sume mälestus"

Sven-Sander Paas, ,,Tiiu ja draakon"

Sven-Sander Paas, ,,(Ära) vaata"

Marian Vridolin, ,,Üle piiri"

Parim filmikunstnik

Brigita Värnik, ,,Kolhoosi miss"

Gete Tiirats, Paul Henrich Daude, ,,Tiiu ja draakon"

Viktoria Martjanova, ,,Topelt Turbo"

Sigrid Uibopuu, Marto Mägi. ,,Võõrad"

Kaisa Tamme, ,,Üle Piiri"

Kätlin Loomets, ,,Kahe poole vahel"

Parim operaator

Lee Kelomees, ,,Kolhoosi miss"

Tanel Topaasia, ,,Topelt Turbo"

Jiali Liang, ,,Võõrad"

Markus Muide, ,,Üle piiri"

Fidelia Regina Randmäe, ,,(Ära) vaata"

Tanel Topaasia, ,,Sume mälestus"

Parim montaažirežissöör

Krõõt Kaldre, ,,Kolhoosi miss"

Philip Filiminau, ,,Pädaste"

Patrick Antonjuk, ,,Tiiu ja draakon"

Roland Abel, ,,Topelt turbo"

Kadri Ligi, ,,Üle piiri"

Villem Roosa, ,,(Ära) vaata"

Parim helirežissöör

Kreete Kokovkin, ,,Kolhoosi miss"

Mazin Helal, Kreete Kokovkin, ,,Pädaste"

Kreete Kokovkin, ,,Rentsli krahvid"

Kaspar Kosk, ,,Topelt Turbo"

Andreas Jõesaar, ,,Üle piiri"

Kaspar Kosk, ,,(Ära) vaata"

Parim koreograafia

,,I Can't Answer The Real Question"

,,Kukuu"

,,Odie"

,,Rentsli krahvid"

,,Topelt Turbo"

Parim teleformaat

,,A Love Code"

,,Adikia - Out of the Rap Closet"

,,Laibamüüjad"

,,Sära otsides"

,,Kristjan Järvi 2.0"

Creativity Bomb

,,Kukuu"

,,Rentsli krahvid"

,,Suuprobleemid"

,,Tühjus"

,,Vanarahva ornamendid"

Parim reklaam

"Envolving to Filmmaker (Monkey)"

"TLÜ kangelased"

"Your Stolen Self"

Parim muusikavideo

Kivinugis - "Miljardid"

Ne sor pa - "Ära mine välja"

EiK - "Tead"

Jozels - "Uplifted" (ft. Jon Hazel)

Genka - "Plastikust käpikud"

Parim režissöör

Alexandra Pärn, ,,Kolhoosi miss"

Silver Õun, ,,Lapsemäng"

Teresa Juksaar, ,,Tiiu ja Draakon"

Raul and Romet Esko, ,,Topelt Turbo"

Raoul Kirsima, ,,(Ära) vaata"

Franz Malmsten, ,,Üle piiri"

Parim kõrvalosatäitja

Erki Laur, ,,Topelt Turbo"

Erki Laur, ,,Pädaste"

Gert Raudsep, ,,Peegel peeglis"

Maili Metsalu, ,,Ilus Armin"

Merle Talvik, ,,Tiiu ja draakon"

Margus Kobin, ,,Oli kuningas"

Parim peaosatäitja

Laine Mägi, ,,(Ära) vaata"

Joonas Mikk, ,,Peegel peeglis"

Anne Veesaar, ,,Võõrad"

Jaan Rekkor, ,,Üle piiri"

Säde Sibul, ,,Kolhoosi miss"

Markus Truup, ,,Rentsli krahvid"

Parim teleajakirjanduslik lugu

"Hiina pehme jõud TLÜ-s?"

"Jahikoerte kohutav saatus"

"Noorte suhtlusportaal YUBO"

"Põhiharidusega täiskasvanud"

"Sportlaste taustajõud"

"Wape Tallinna Eliitkoolides"

Parim dokumentaalfilm

,,Paradiisilinnud"

,,Backstage Bardo"

,,Seltsilised"

,,Riksu"

,,Faijafilm Portra 400"

Parim film

,,Kolhoosi miss"

,,Lapsemäng"

,,Tiiu ja draakon"

,,Topelt Turbo"

,,(Ära) vaata"

,,Üle piiri"