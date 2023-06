Tallinnas esineb Indoneesia duo Gabber Modus Operandi

Balilt pärit duo loomingus sulavad kokku žanrid nagu gabber, footwork, grindcore ja noise unikaalsete Indoneesia muusika traditsioonilisemate stiilidega nagu jathilan, dangdut koplo ja funkot. Gabber Modus Operandi on avaldanud kaks albumit "PUXXXIMAXXX" (Yes No Wave/Danse Noir) ja "HOXXXYA" (SVBKVLT), samuti on nad teinud koostööd tuntud artistidega, sealhulgas Björkiga tema albumil "Fossora".

Gabber Modus Operandi kõrval esinevad ka Vaim Sarv, Theodore Parker ja KEETAI, DJ-dest astuvad lavale Soome artist Kh1ron, Jette Loona Hermanis ja Shelteri residendid Dharma Doom ja Yallah.

Shelter on üritustesari, mis keskendub eksperimentaalsele muusikale, üritusel on mänginud muuhulgas Safety Trance, Aya, Iceboy Violet, Slikback, Abdullah Miniawy, 3Phaz, HVAD ja Raja Kirik.

Shelter toimub 22. juunil algusega kell 22 kväärklubis HUNGR (Tulika 9/11).