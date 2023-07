Klassikaraadio toob kuulajateni Pärnu muusikafestivali kontserdid

Klassikaraadio toob sel kolmapäeval kuulajateni festivali avakontserdi, mida juhatab maestro Neeme Järvi. Sinfonietta Riga esituses kõlavad Viini klassikute Mozarti ja Haydni teosed.

Kahel õhtul esineb raadio otse-eetris Eesti Festivaliorkester Paavo Järvi dirigeerimisel. Orkestriga musitseerivad sopran Mirjam Mesak ja oboemängija François Leleux.

Järvi akadeemia lõppkontserdil astuvad dirigendipulti noored tulevikulootused. Järvi akadeemia noorte sümfooniaorkestris (JANSO) mängivad Järvi akadeemias osalevad pillimängijad ning nendega koos musitseerib klarnetist Matthew Hunt.

Festivalil annavad kontserdi Eesti Pillifondi instrumentidel mängivad noored muusikud. Eesti Festivaliorkestri mängijad astuvad lavale erinevate kammeransamblite koosseisudega ning taas äratatakse ellu traditsiooniline öökontsert.

Pärnusse suundub ka Eesti Televisioon. Üles võetakse 15. juulil toimuv Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestri kontsert, kus solistidena astuvad lavale Pinchas Zukerman vioolal ja Amanda Forsyth tšellol. Vaatajateni jõuab ka kontsertsaade Kristjan Järvi ja Baltic Sea Philharmonic kavast, milles kõlab muusika seriaalist "Babylon Berlin".

Klassikaraadio toob lisaks kontsertidele kuulajateni intervjuud, festivalimeeleolud ja muljed otse Pärnu kontserdimajast kultuurisaates "Delta" argipäeviti kell 13. Festivalimelu vahendavad toimetajad Kersti Inno, Anna-Sophia Sevagin ja Lisete Velt. Kontserdiülekannete helirežissöörid on Teet Kehlmann, Siim Mäesalu ja Andres Olema.

PÄRNU MUUSIKAFESTIVALI ÜLEKANDED KLASSIKARAADIOS

Kolmapäev, 12. juuli kell 20 Pärnu Muusikafestivali avakontsert

Sinfonietta Riga, dirigent Neeme Järvi

Kavas

*Wolfgang Amadeus Mozart – Divertisment nr 17 D-duur KV 334/320b

*Joseph Haydn – Sümfoonia nr 45 fis-moll "Lahkumissümfoonia"

Vahendab Kersti Inno.

Pühapäev, 16. juuli kell 20 Paavo Järvi & EFO

Eesti Festivaliorkester, Mirjam Mesak (sopran), dirigent Paavo Järvi

Kavas

* Jüri Reinvere – "On the Ship of Fools" ("Narride laev", esiettekanne)

* Alban Berg – "Seitse varast laulu"

* Richard Strauss – "Morgen" ("Hommik") op. 27 nr 4

* Richard Strauss – Sümfooniline poeem "Tod und Verklärung" ("Surm ja kirgastumine") op. 24

* Josef Strauss – Valss "Delirien" ("Deliirium") op. 212

Vahendavad Lisete Velt ja Anna-Sophia Sevagin.

Esmaspäev, 17. juuli kell 19 Eesti Pillifondi gala

Florian Donderer, Robert Traksmann, Kaija Lukas, Katariina Maria Kits (viiul), Theodor Sink ja Leho Karin (tšello), Pärnu muusikafestivali kammerorkester

Kavas

* Antonio Vivaldi – Kontsert g-moll RV156

* Pietro Antonio Locatelli – Kontsert neljale viiulile F-duur op. 4 nr 12

* Antonio Vivaldi – Kontsert kahele tšellole g-moll RV 531

* Pietro Antonio Locatelli – Kontsert Es-duur op. 7 nr 6 "Il Pianto d'Arianna"

Vahendavad Lisete Velt ja Anna-Sophia Sevagin.

Esmaspäev, 17. juuli kell 22 öökontsert

Zee Zee (klaver), Sha Katsouris, Artur Podlesniy (viiul), Andres Kaljuste (vioola), Marcel Johannes Kits, Benjamin Nyffenegger (tšello)

Kavas

* Sergei Rahmaninov – Tšellosonaat g-moll op. 19

* Amy Beach – Klaverikvintett fis-moll op. 67

Vahendavad Lisete Velt ja Anna-Sophia Sevagin.

Teisipäev, 18. juuli kell 20 Kammergala

Eesti Festivaliorkestri muusikud

Kavas

* Florence Price – "Adoration"

* Antonín Dvořák – Kvintett Es-duur op. 97

* Erkki-Sven Tüür – "Synergie" ("Sünergia")

* York Bowen – Ballaad op. 133

* Johann Strauss II – "Keisri valss" op. 437

* Pjotr Tšaikovski – "Mälestus Firenzest"

Vahendavad Lisete Velt ja Anna-Sophia Sevagin.

Kolmapäev, 19. juuli kell 20 Järvi Akadeemia lõppkontsert

Järvi akadeemia osalejad, Matthew Hunt (klarnet), Järvi akadeemia noorte sümfooniaorkester

Kavas

* Artur Kapp – Avamäng "Don Carlos"

* Claude Debussy – Esimene rapsoodia

* Johann Strauss II – "Kunstniku elu"

* Jean Sibelius – Sümfoonia nr 1 e-moll op. 39

Vahendavad Lisete Velt ja Anna-Sophia Sevagin.

Neljapäev, 20. juuli kell 20 EFO ja Paavo Järvi

Eesti Festivaliorkester, François Leleux (oboe), dirigent Paavo Järvi

Kavas

* Arvo Pärt – "Kollaaž teemal B-A-C-H"

* Richard Strauss – Oboekontsert D-duur

* Pjotr Tšaikovski – Sümfoonia nr 1 g-moll op. 13 "Talveunelmad"

Vahendavad Lisete Velt ja Anna-Sophia Sevagin.