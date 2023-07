Pärnus esilinastub muusikaline portreefilm "Neeme Järvi. Muusika üle kõige"

Neeme Järvi on üks enim plaadistanud dirigente maailmas. Tema nimi figureerib enam kui 500 heliplaadi esikaanel ning lisaks on ilmunud veel sadakond helikandjat, millel ta on üks paljudest tegijatest. "Kui sa mõtled väikselt, ei saa sa teha suurt muusikat." märkis Järvi.

Lisaks rahvusvahelisele haardele ning mitmete maailma orkestrite peadirigendiks olemisele on tal aga ka missioon kultuurisaadikuna.

Film jälgib Neeme Järvit tema viimase nelja aasta tegemistel nii Eestis kui ka Prahas, Viinis, Glasgows ja Ameerikas. Järvi olemust avavad tema perekonnaliikmed ja sõbrad ning temaga kontsertidel üles astunud muusikud Nicola Benedetti, Catriona Morison, Thomas Hampson, Joshua Bell jpt.

Äsja valminud filmis on oma loomingulise panuse andnud ka režissööri kauaaegne koostööpartner Kullar Viimne, helirežissöör Mart Kessel-Otsa ning tegevprodutsent ja toimetaja Heidi Pruuli.

Pärnus esilinastuv film on juba teine dokumentaalfilm, mis samade filmitegijate poolt tuuakse ekraanile sel suvel just Pärnus. Möödunud nädalal linastus Pärnu filmifestivali raames Kullar Viimne ja Erik Norkroosi ühistööna valminud dokumentaalfilm skulptor Aivar Simsonist. Eesti inimestele rohkem Seaküla Simsonina tuntud skulptori portreefilm "Põrgu katlakütja" tunnistati äsja lõppenud Pärnu filmifestivalil parimaks kunstifilmiks.

Mõlemad dokumentaalfilmid on jõuavad talvel ka ETV-sse.