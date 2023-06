Neeme Järvi: klassikaline muusika ei ole ainult snoobidele mõeldud

Eestimaa külmade talvede eest pageb Järvi sooja Floridasse. "Sel ajal, kui siin on kõva talv – te ju teate, mis on Eesti talv – sel ajal me ei ole lihtsalt siin. Nüüd, vanemas eas, sobib rohkem sooja käes olla," selgitas dirigent. "Florida ja Eesti, need kuidagi täiendavad teineteist."

Oma muusikalise tegevuse, mis on märgatavalt kahanenud, pühendab Järvi nüüd just kodumaale. "Üldiselt on minu käes alati partituurid ja eesmärgid, mida ma valmistan alati suveks ja Eesti kontsertideks ette," märkis ta.

Samuti hoiab ta aktiivselt silma peal Eesti kultuurimaastikul. "Ma pidevalt kontrollin ja jälgin "Aktuaalse kaamera" vahendusel, mis siin toimub. Kogu aeg toimub, midagi väga huvitavat ja põnevat," kommenteeris Järvi ning lisas, et samuti jälgib ta ERSO TV-d ja kuulab Klassikaraadiot. "Ma ei ole millestki ilma."

Haapsalus astub Järvi publiku ette reedel loosihoovis toimuval vabaõhukontserdil. Dirigent sõnas, et ta naudib väga just vabaõhukontsertide juhatamist. "See on üks väga hea aeg, see suveaeg. Ei olekski mõtet püüda teha suveajal kontserti kuskil suurtes saalides, isegi, kui need oleks olemas," arvab ta. "Loodus ja muusika sobivad väga hästi kokku ja rahvale meeldib ka looduses olla ja muusikat kuulata."

Dirigent märkis, et muusika, mida tehakse humoorikalt ja toredasti, on heas mõttes naljategu. "Isegi tõsine muusika – ei ole vaja mõelda, et see on ainult snoobide jaoks. See on ilusate, toredate, normaalsete inimeste jaoks mõeldud, kui seda normaalselt ette kanda," teatas Järvi.