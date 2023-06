Klassikaraadio suvekava tuksub looduse rütmis

Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Tederi sõnul on looduse teema praegu kuulajaile üha tähtsam. "Hiljutine Euroopa raadioauditooriumi uuring väidab, et erinevas vanuses ja eri keeli kõnelevaid raadiokuulajaid ühendab huvi looduse vastu. Loodus on meie olemise ja elu alus. Seetõttu valisime tänavusuvise raadiokava dominandiks just loodusega seonduvad teemad ja helid."

Pühapäeval, 25. juunil kell 9 algab bioloog Lennart Lennuki kümneosaline sari "Looduse leksikon". Esimeses saates jutustab Lennart ogalikest ja hoolimisest. "Looduse leksikon avaneb kõigile, kes teda "lehitseda" soovivad, kuid ta avaneb meile teisiti kui raamat. Loodusel on oma loogika ja teinekord on see nii keerukas, et üllatume tihti teemades, kuhu oma loodusrännakutel satume," selgitas Lennart Lennuk.

Esmaspäevast 26. juunist rõõmustab hilisõhtusi kuulajaid taas jutusari "Öökapi raamat", mis on eetris argipäeviti kell 23. Esimene teos on Bill Brysoni "Jalutuskäik metsas", Ameerika reisikirjaniku jutustusi esitab Kaspar Velberg. Järgmistel suveöödel on "Öökapi raamatu" sarjas kuulamiseks Thomas Manni "Peremees ja koer", Archie Carri "Tuulepealne tee", Robert Franklin Leslie "Mina ja karud", Jim Robbinsi "Imelised linnud", Robert Louis Stevensoni "Eesliga Sevennides", Tom Alleni "Varjud meres", Richard Rohti "Ahnuse palk" ja Bengt Bergi "Viimased kotkad".

Alates 3. juulist on laupäeviti kell 10 kavas uus saatesari "Kaugel külas", mis viib kuulaja avastusretkedele Eestimaa muuseumidesse. Klassikaraadio abiga saab viibida Vardja talumuuseumis, Hiiumaa militaarmuuseumis, Saatse muuseumis, Esna galeriis ja paljudes teistes põnevates paikades.

Igapäevase kultuurieluga hoiab kuulajaid kursis saatesari "Delta", mis on eetris argipäeviti kell 13. Läbi suve saab Klassikaraadios kell 15.10 nautida poeetilist muusika- ja luuleprogrammi "Luuleline suvi". Samuti jätkub argipäeviti kell 16.30 kirjandussari "Jutujärg".

Saatepäevi ehivad helid ümbritsevast loodusest. "Klassikaraadio roheline suvi", lindude, metsa ja merehäälte kompositsioonid on eetris mitu korda päevas viieminutiliste episoodidena enne täistundi.

Olulisel kohal Klassikaraadio kavas on ka suvel otseülekanded muusikasündmustelt. Kuulata saab XIII noorte laulu- ja tantsupeo rahvamuusikapidu ja laulupeo kontserti, valikut Pärnu muusikafestivalilt, Haapsalu vanamuusikafestivalilt ja Viljandi pärimusmuusika festivalilt.