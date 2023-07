Suri kirjanik Milan Kundera

Kundera sündis Tšehhi linnas Brnos, kuid emigreerus 1975. aastal Prantsusmaale, sest teda hakati Nõukogude Liidu kritiseerimise eest tõrjuma. Alates 1981. aastast oli ta Prantsusmaa kodanik.

1948. aastal astus Kundera ülikooli, kus õppis algul kirjandust ja esteetikat, kuid vahetas peagi eriala ning hakkas õppima filmikunsti. Ta lõpetas filmiakadeemia 1952. aastal.

Kundera tuntuim romaan on 1984. aastal ilmunud "Olemise talumatu kergus". Eesti keeles on see teos ilmunud 1992, 2000, 2017 (tõlkija Leo Metsar).

Eesti keelde on tõlgitud veel tema "Tühisuse pidu", "Veidrad armastuslood", "Naeru ja unustuse raamat", "Elu on mujal", "Eesriie", "Identiteet, "Teadmatus", "Surematus", "Aeglus" jt.