Kultuuriportaal soovitab: Rene Vilbre "Röövlirahnu Martin" Jupiteris

Arvestades asjaolu, et ma olen kuulnud nii mõnestki kassist, kellele on Nitram nimeks pandud, võib väita, et "Röövlirahnu Martin" on Eesti koguperefilmide ja kassinimede ajalukku sügava jälje jätnud. Mõnusalt krutskeid täis film, mis sobib vaatamiseks nii lastele kui ka täiskasvanutele.