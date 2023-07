Selgunud on tuleva aasta Balti Tantsu Platvormi osalejad

Balti Tantsu Platvormile esitati sel korral 77 avaldust. Tantsukunstnikel oli võimalus kandideerida kahes kategoorias: lavastused ja lühiesitlused. Suve alguses valis viiest eksperdist koosnev rahvusvaheline žürii igast Balti riigist välja kolm tantsulavastust ja viis lühiesitlust.

Eestist valiti platvormile lavastuste kategoorias Netti Nüganen "Müüt: päeva äärel", Sveta Grigorjeva "Tantsud, mille saatel uinuda, unistada ja vastupanu osutada", Sigrid Savi ja Hanna Kritten Tangsoo "Cowbody. Oh wow, it's you!". Lühiesitlused teevad Liisi Hint ja Maria Ladopoulos, BET projekt, Johhan Rosenberg, Valeria Januškevitš ja loomekooslus Unholy Trinity.

Lätist valiti platvormile lavastuste kategoorias Līga Ūbele "Untitled Movement Lecture", Krišjānis Sants ja Erik Eriksson "Verpete" ning Jette Loona Hermanis, Anna Ansone, Krišjānis Elviks, Sofija Frančeska Putnina ja Martina Gofmane "FrostBite". Lühiesitlused teevad IevaKrish, apvienība SIXT tantsukompanii, Jana Jacuka, Sintija Žīgure ja Ramona Galkina.

Leedust valiti platvormile lavastuste kategoorias Dovydas Strimaitis "A Duet", Lukas Karvelis "Yet Another Day in Paradise", Grete Šmitaite "Cracks". Lühiesitlused teevad Dansema tantsuteater, BE Company, Liza Baliasnaja, Julijonas Urbonas, Low Air tantsuteater.

Žürii sõnul said nad töid valides põhjaliku ülevaate Baltikumi tantsumaastikust. Arutelude käigus rõhutasid eksperdid Baltimaade tantsu mitmekesisust, tõstes esile kunstnike tehnilist võimekust ja esinemisoskust, läbimõeldud tööd aja ja ruumiga, sealhulgas ka tööd kogukondadega, rühmakoreograafia tugevaid külgi ning aktuaalseid teemasid kontseptuaalselt ja tugevalt käsitlevaid teoseid. Žürii märkis ära, et lühiesitlusi valides oli oluline, et taotluses peegelduks selgelt kunstniku taust ja mis neid köidab oma esitatava idee puhul.

Viieliikmelise žürii moodustasid nternationale Tanzmesse NRW kaaskuraator Julia Asperska (Poola); tantsukunstnik ja Portugali etenduskunstide platvormi kunstiline juht Pedro Barreiro (Portugal); koreograaf, tantsija, festivali Täydenkuun Tanssit kunstiline juht Johanna Ikola (Soome); dramaturg, teatriprogrammi koostaja ja festivalide kunstiline juht Bush Hartshorn (ÜK); kuraator ja produtsent, Ungari kaasaegse tantsu organisatsiooni Workshop Foundation direktor Gergely Talló (Ungari).

Balti Tantsu Platvormi kureerivad Balti riigid eesmärgiga tutvustada Leedu, Läti ja Eesti tantsu uuemaid suundumusi, keskendudes eelkõige Baltikumi tantsu nähtavusele rahvusvahelises kontekstis. Tantsukunstnikel on võimalus kohtuda oma valdkonna ekspertidega üle kogu maailma. Esimene Balti Tantsu Platvorm toimus 2019. aastal Vilniuses, teine 2022. aastal Tallinnas ja 2024. aastal leiab see aset Riias.