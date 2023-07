Kultuuriportaal soovitab: "Astrid Lindgreni rääkimata lugu" Jupiteris

Maailma üks armastatumaid lastekirjanikke Astrid Lindgren (1907–2002) ilmselt tutvustamist ei vaja. Pipi, Karlssoni, Kalle Blomkvisti ja teiste Lindgreni tegelastega on üles kasvanud mitmed põlvkonnad ning need tegelased on laste jaoks olnud ka omamoodi vahvuse ja hakkamasaamise etalonideks – kõik nad on eneseküllased, avastamisaltid, kannavad endaga turvatunnet ning huumorimeel ei jäta neid maha peaaegu kunagi.

Taani režissöör Pernille Fischer Christensen võttis ette Astrid Lindgreni biograafia ja tegi filmi tema eluseikadest ning teemadest, millest Lindgren oma eluajal rääkida ei soovinud.

1924. aastal läheb nooruke ja isepäine Astrid tööle Vimmerby linnalehe toimetusse. Ta armub lehe peatoimetajasse Reinhold Blombergi, kes on abielus ja seitsme lapse isa. Astridist ja Reinholdist saavad armukesed ning Astrid jääb lapseootele. Kuna Vimmerbys pole vallaslapse ilmaletoomine mõeldav, pageb Astrid Stockholmi.

Film keskendub kolmele aastale, kui Astrid toob ilmale poja Lasse ja peab lapsest loobuma.

Režii Pernille Fischer Christensen, osades Alba August, Trine Dyrholm, Björn Gustafsson, Maria Bonnevie jt.

"Astrid Lindgreni rääkimata lugu" on vaadatav Jupiteris.