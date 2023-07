Hiiumaal avatakse tekstiilikunstnike vaibanäitus "Kohvi. Paus"

Tekstiilikunstnikud Ollisaar, Halliste, Piirsalu ja Eiskop avavad Hiiumaa kodukohvikute päevade ootuses ühisnäituse "Kohvi. Paus" Kõrgessaare mõisa raamatukogus. Kõik näitusel olevad teosed illustreerivad kunstnike sõnul kohvilõhnaliste koduaedade rõõmsat melu. Vaipadesse on kootud üksi olemise vaikust, õite ilu, koosolemise lusti ja rannikumere sillerdust ning näituselt ei puudu ka kohvilaud.

Aet Ollisaar on tekstiilikunstnik ja õppejõud, kes elab ja töötab Tartus. Ta on suunanud tekstiilikunstialast haridust: alates 1992. aastast Tartu Kunstikoolis ja alates 2000. aastast professorina Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Ollisaare loomingut iseloomustavad autoritehnikas valminud tööd, kus lõimelõngadest moodustatud värvikoski pingestavad detailid, mis toovad teosesse materjali või eseme eelmise elu.

Ehalill Halliste on vabakutseline tekstiilikunstnik, kes elab ja töötab Kohilas. Halliste töötas muu hulgas 1994-2002 kunstiõpetuse õpetajana Kohila Gümnaasiumis. Aastal 1998 asutas kunstnik stuudio-galerii, mis kannab tänapäeval nime Ehalille Vaibasara. Oma stuudios on ta loonud sadu gobelääntehnikas vaipu, neist tuntuimaks on saanud 15-osaline vaibaseeria "Pae peal". Halliste loodud jõulised või õhkõrnad vaibad on alati omanäolise käekirjaga.

Marilyn Piirsalu on graafik, video- ja tekstiilikunstnik, kes lisaks menukatele graafilistele piltidele hakkas oma lugusid seinatekstiilidesse kuduma. Selleks kasutab ta stuudiokaaslase tekstiilikunstnik Kadi Pajupuu leiutatud RailReed suga, millega saab muuta lõime tihedust ja kanga laiust. Tema tekstiilinäitused ja projektid ongi toimunud koostöös Kadi Pajupuuga. Piirsalu looming jutustab sõprusest ning selle rõõmsatest ja kurbadest hetkedest.

Ainikki Eiskop on vabakutseline tekstiilikunstnik, kes on viimastel aastatel sidunud end aina rohkem Hiiumaaga. Ta on esinenud näitustel siidimaalide, gobeläänide ja tikitud rõivastega. Eiskop on töötanud muu hulgas Lühikese jala galeriis ning alates 2010. aastast on ta galerii Kunstiaken osanik. Eelkõige siidimaalijana tuntud kunstniku rõõmsavärvilised tööd on inspireeritud loodusest, etnograafiast ja igapäevasest elust.

"Kohvi. Paus" avamine toimub Kõrgessaare mõisas 1. augustil kell 13 ning näitus jääb avatuks kuni augusti lõpuni. Hiiumaa kodukohvikute päevad leiavad tänavu aset 3.–5. augustini.