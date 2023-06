Hop galeriis avati Aet Ollisaare ja Madis Liplapi näitus "Merevaatega maja"

Näitus "Merevaatega maja" loob galeriiruumi keskkonna, mille reaalsuses võib või tulebki kahelda. Unistades millestki kättesaamatust, saab oma igatsust leevendada igapäevast keskkonda uue pilguga vaadates. Väljapanekus loovad kujuteldava ja nähtava reaalsuse Aet Ollisaare tekstiiliteosed ja Madis Liplapi disainiobjektid. Maja kui tinglik keskkond seob endas palju isiklikke väärtusi, kuid kannab märksõnana ka üldisemat mõtet elukeskkonnast ja selle olulisusest. Vaade majast merele või vaade merevaatega majale on soovi korral alati käeulatuses, tuleb vaid osata näha. Või siiski mitte? Nii võtavad autorid kokku oma vastvalminud teostest loodud irreaalse ruumi Hop galeriis.

Aet Ollisaar on tekstiilikunstnik ja õppejõud, kes elab ja töötab Tartus. Ollisaar on pühendunult suunanud tekstiilikunstialast haridust: 1992. aastast Tartu Kunstikoolis ja alates 2000. aastast professorina ja tekstiiliosakonna juhatajana Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Aet Ollisaare loomingut iseloomustavad autoritehnikas valminud tööd, kus lõngadest moodustatud värvikoski pingestavad detailid, mis toovad teosesse materjali või eseme eelmise elu. Viimastel aastatel on autor oma loomingus taas pühendunud gobeläänvaipadele, kombineerides suuri jõuliseid värvipindu detailide ja vabalt langevate narmastega.

Madis Liplap on sisekujundaja, kes on loonud mitmeid näitusekujundusi Tartus ja Tallinnas. Madis Liplapi loomingut iseloomustab mitmekülgsus ja tundlik materjalivalik – autor on tegelenud nii sisustusdisaini, sisustusobjektide kui ka graafiliste visanditega.

Näitus jääb avatuks kuni 26. juunini.