Aet Ollisaar osaleb Soomes rahvusvahelisel minitekstiilide näitusel

Finnish Association of New Textile Art UUTE ja Craft Museum of Finland koostööna korraldatud näitusele valiti osalema 49 kunstnikku 25 riigist.

Näitus on rännak erinevate riikide ja kultuuride kunstimaailma. Teoste loomisel on kasutatud nii traditsioonilisi kui ka eksperimentaalseid tekstiilikunsti tehnikaid.

Aet Ollisaar osaleb näitusel teosega "Minu elu väärtuslikud hetked. Metallist objekt, puuvill, siid".

Näitus on avatud 3. detsembrini.