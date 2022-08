Tartus Aparaaditehases saab näha Aet Ollisaare töid

Ollisaare sõnul viitab näituse pealkirjas kasutatud aja mõiste nii töödele kuluvale ajale, kasutatud materjalide elueale kui ka kulgevale ajale ja mälestustele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii saab ka näitusel näha eriilmelisi töid, millest vanimad on ligi 30 aasta tagused ning uuemad valminud viimastel aastatel.

Kui kunstniku stiil kujutada mälestuste ja hetkedega seotud tundeid ja emotsioone läbi sümbolite, värvide ja esemete on ajas püsinud, siis nii materjalid kui ka töötamise laad on vastavalt võimalustele ja keskkonnale ajas muutunud.

"Siin üks on päris ammusest ajast on vaip eelmisest sajandist, aga osad on, mis on saanud valmis selle aasta kevadeks Tallinna kunstihoones toimunud kevadnäituseks. Need on nüüd siin väljas ja ta jaguneb natuke nagu perioodidesse, et kui tal on olnud võimalus teha nüüd siin avaras toredas ateljees Aparaaditehases, siis need vaibad erinevad sellest, mida ta pidi tegema kodus koduse elu keskel. Need on kohe mõista ja aru saada," ütles näituse kujundaja Madis Liplap.