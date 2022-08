Eesti Rahva Muuseumis avati illustratsiooninäitus "Libarebane. Rebase võlu"

Hiina ja Jaapani mütoloogiast tuntud libarebane on idamaises kultuuriruumis võrdselt armastatud ja kardetud. Näitusel uuritakse, kuidas seda mütoloogilist olendit näevad ja mõistavad inimesed väljaspool idamaist kultuuriruumi.

"Iga kunstnik näeb niigi kõiki maailma nähtusi veidi isemoodi, siin aga tuleb mängu ka kultuuride erinevus. Võib-olla vaataksid hiinlased ja jaapanlased neid pilte muigega, aga loodame, et see on heatahtlik muie," sõnas näituse kuraator Viive Noor.

Näitusel osalevad kunstnikud Selena Leardini, Chaterine Zarip, Octavia Monaco, Anne Linnamägi, Katrin Ehrlich, Maris Siimer, Daniele Costa, Urmas Viik, Jüri Mildeberg, Kadi Kuremaa, Sergio Olivotti, Lena Revenko, Viive Noor, Maarja Vannas, Piret Niinepuu-Kiik, Liis Roden, Andrea Carlisi, Andreja Peklar, Ana Juan, Judith Clay, Hanna Karaleva, Lucia Mrzljak, Eike Ülesoo, Tiina Mirjam Reinsalu, Kelli Kagovere, Kadi Ilves, Elina Sildre, Regina Luuk-Toompere, Ulla Saar ja Annaliisa Bolin.

Näitus "Libarebane. Rebase võlu" on avatud 6. novembrini.