Tekstiilidisainer Mare Kelpman: vill on uus must

Mare Kelpman on tuntud Eesti disainer, kes on kinnitunud siinsesse disaini- ja tänavapilti oma värviküllaste mustriliste tekstiilidega. Ta on jätkusuutlikku moedisaini pioneer, kes rääkis vajadusest toota keskkonnasõbralikest materjalidest ja kohapeal, vältides pikki tarneahelaid ja ületootmist, juba enam kui kümne aasta eest.

Tema peamine materjal on vill ning ta väldib teadlikult näiteks puuvilla kasutamist, mille tootmisel on väga suur ökoloogiline jalajälg. Oma brändi Kelpman Textile luues ujus ta villa kasutades selgelt vastuvoolu, sest toona tundus vill kui nõukogude taak ning sellest ei tehtud disaintooteid. On suures osas Mare Kelpmani töö, et meie regioonile omane ja minimaalsete keskkonnamõjudega vill on taas ausse tõusnud.

Videointervjuus avab Mare Kelpman oma tööprotsessi, muuhulgas saab teada, kuidas näevad välja tema "kudumisreisid" Soome, samuti seda, kuidas tema enda käte all kõik Kelpman Textile'i kangad sünnivad, kuivõrd Eestis pole villase kanga kudumiseks enam võimalusi jäänudki.