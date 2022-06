Galerii: tarbekunsti ja disainimuuseumi galeriis avati Mare Kelpmani näitus

Kelpmani jaoks on oluline oma loomingu kaudu säilitada kangakudumise traditsioone. "Tahan kaasa aidata ühe oskuse säilimisele. Olen alati uskunud, et peame ka globaliseeruvas maailmas siin Euroopas suutma oma oskused säilitada, mitte muutuma sõltuvaks teiste oskustest ja tootmisest. Täna on see teema, milleni jõudsin rohkem kui kümne aasta eest, väga aktuaalne kogu Euroopas."

Ehkki Kelpmani loomingus on olulisel kohal ka linane kangas, keskendub näitus just kootud kangastele. Kangad töötab ta välja ja koob ise Soomes, kus katsetab palju lõngade, tiheduste ja mustritega.

Kelpmani loomingulisse põhivõttestikku, millega ta tegutseb ja mille kaudu teda eelkõige tuntakse, kuuluvad peamiselt hoolikalt valitud toonid ja napina mõjuvad mustrikordused. "Värvikood" pakub publikule palju äratundmishetki, tuues näitusesaali teiste hulgas ka Mare Kelpmani loodud kõige tuntumad mustrid nagu "Harlequin", mis on muutunud Kelpman Textile'i sünonüümiks, ja lapsepõlvest inspireeritud nostalgiahõngulise "Bullerby".

Näitus on keskendunud Kelpmani loomingu taustale, dekodeerides tema tegevust selle tuntuse ja tugevuste kaudu ning andes külastajale võimaluse kogeda ka loomingu kavandamis- ja valmimisprotsessi.