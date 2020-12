Galerii: ETDM-is avati Eesti disaini tutvustav ülevaatenäitus

Muuseumi kolmanda korruse näitusesaalis näeb ligi 500 eset, kavandit või fotot enam kui 200 disainerilt või ettevõttelt.

Näitus hõlmab perioodi möödunud sajandi algusest tänaseni ning näiteid Lorupi ja Lutheri tehaste toodangust Red Dot'iga auhinnatud Huumi saunakerise ja Mare Kelpmani loominguni.

"Näituse eesmärk on anda ülevaade Eesti disaini kihtidest, eripärast ja mitmekülgsusest; tõsta esile valik näiteid, mis on eri aegadel ja põhjustel siinset disainipilti kujundanud, olgu siis rakenduskunsti, tööstuskunsti või disaini nime all," ütles näituse kuraator Kai Lobjakas.

Näituse sisse on planeeritud projektiala, mis võimaldab eksponeeritud teemasid laiendada vestluse, loengute ja teiste formaatide kaudu. Näitusel on võimalik tutvuda ka eesti disaini tutvustava kirjandusega.