Elisa-Johanna Liiv kirjandusürituste sarjast Paavli.LIT: seal võiks toimuda kogukondlik lõimumine

"See üritus on suunatud kõigile, kes on praegused ja tulevased kirjandushuvilised ja igatsevad häid kirjandusüritusi. Me loodame, et see võiks tuua kirjandusele lähemale inimesi, kes sellega igapäevaselt ei jõua tegeleda," rääkis Esko.

Esimesel üritusel on fookuses kultuuriajakirjandus, täpsemalt Värske Rõhk ja Müürileht. "Vaatasime tugevamaid noori autoreid, kes on meile endale väga silma hakanud ja kellest tahaks rohkem kuulda," selgitas Esko.

Elisa-Johanna Liivi sõnul on üritus suunatud nii aktiivsele kirjanduspublikule kui ka neile, kes pole varem näiteks raamatuesitlusel kordagi käinud. "Publik võiks olla sama kirju nagu need inimesed, kes meil esinemas hakkavad käima," rääkis ta. "Kogukondlik lõimumine võiks selles ruumis aset leida."

Lisaks sooviksid Liiv ja Esko lõimida esitlustesse uudseid performatiivseid lähenemisi. "Paavli keskkond loob vaba õhustiku, kus läbi kukkuda ja siis uuesti proovida," sõnas Liiv.

Ürituste temaatika, mida tahetakse ideaalis kaks korda kuus korraldama hakata, hakkab Liivi sõnul kujunema vastavalt sellele, mis hetkel kõige mõnusam ja õigem tundub. "Laiemas pildis me ei pane sellele üritustesarjale mitte mingisugust vanuselist piirangut. Meil on plaanis ikka üsna seinast seina asjad," kommenteeris Esko.

Järgmine Paavli.LIT toimub 12. septembril. "Kindlasti saab naerda ja ülejäänu selgub avalikkusele õige pea," jäi Liiv saladuslikuks.