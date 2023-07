Nigeeria muusik Mr. Eazi esineb Paavli kultuurivabrikus

Mr. Eazi on Choplife Soundsystemi peamine vokalist ning kollektiivi kuuluvad veel mitmed DJ-d, artistid ja produtsendid üle Aafrika.

Choplife Soundsystemi nimi tuleneb Lääne-Aafrika slängi terminist "chop life", mis tähendab elu nautimist. Nimevalikut on mõjutanud ka Jamaika kultuur. Nimelt viitab Jamaica kõnepruugis "soundsystem" diskorite ja MC-de liikuvale kambale, kes esitavad muusikat avalikel üritustel, näiteks tänavapidudel ja festivalidel.

Mr. Eazit peetakse banku muusikastiili pioneeriks, mis on arenenud välja Ghana ja Nigeeria kohalikest rütmidest. Ühtlasi on Mr. Eazi ka ettevõtja, kel on oma plaadifirma. Juunis esines ta Eestis idu- ja tehnoloogiaettevõtete konverentsil Latitude59, astudes lavale koos Toomas Hendrik Ilvesega.