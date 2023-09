Müürileht tähistab Eesti DJ-kultuuri ajalugu ja olevikku

Kes see Eesti DJ siis kaasaegsete ja iseenda silmis on? Mida teha, et DJna Eestist välja pääseda? Kas klubikultuur on poliitiline? Kuidas kaasaegne tantsukultuur Eestis alguse sai? Milliseid kommentaare naisena DJ-puldis olles saadakse? Kust tuleb raha ja kuhu kaovad plaadid? Kas tänapäeval on siis kõik DJd?

DJ-kultuuri muutumise üle ajas räägivad Aleksander Tsapovi modereeritud vestluses kultuuriminister Heidy Purga, Kersten Kõrge ja Meelis Meri. Kogemusi, kuidas oma jalg välismaal ukse vahele saada ning end DJ-maailmas naisena kuuldavaks teha jagavad Merimell ja Lene Ma Rue, kellega vestleb Tanel Mütt.

Õhtu lõpus saab oma oskused muusikast ja DJ-kultuurist proovile panna Chatlin Helmi koostatud kaootilisel ja kaasahaaraval viktoriinil. Sellele järgneb klubiöö, kus omavahel lähevad DJ-puldi taga vastamisi White Gloss ja Jette Loona Hermanis, CT Venom ja 4-got-10, L.Eazy ja Kersten Kõrge ning Müürilehe endine ja praegune reklaamiboss DJ Shore Road ja iunsu.