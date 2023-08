Eesti Telefilm esitleb Ukraina iseseisvuspäeval Eesti-Ukraina koostööfilmi "Jurõk"

"Jurõk" on elust inspireeritud lugu 11-aastasest Mariupoli poisist, kelle ema teeb lapse päästmise nimel elu raskeima otsuse – saata poeg eemale sõjakeskmest, sest venelaste okupeeritud Marupolis teatatakse, et kõik lapsed, kes leitakse, viiakse väidetavalt nende elude päästmiseks Venemaale.

Juri ema, kes on juba pommitamistes kaotanud tütre, isa ja abikaasa, mõistab, et kui venelased poja minema viivad, ei näe ta teda enam kunagi. Ise ta linnast lahkuda ei saa, sest peab hoolitsema haige vanaema eest. Ema teeb ainsa lapse päästmiseks oma elu raskeima otsuse. Ta veenab Jurit minema koos OSCE vabatahtlikega, et jõuda millalgi Poola piirile.

Mängufilmi režissöör on Оleksandr Timenko, stsenaariumi on loonud Valentina Rudenko, Mykola Rybalko ja Tetyana Kuts. Idee autor ja loovjuht on Valentina Rudenko. Peaosalist, 11-aastast Jurit kehastab Maksym Borjak, Ukraina näitlejate kõrval teevad filmis kaasa ka Anne Veesaar ja Liis Haab.

Eesti-Ukraina koostööfilm "Jurõk" on üles võetud Ukrainas, filmi on tootnud Ukraina stuudio Osnova Film Production LLC. Film valmis Eesti Telefilmi/Eesti Rahvusringhäälingu, Ukraina telekanali STB ja USAID fondi koostöös.

Ukrainas toimub esilinastus samuti iseseisvuspäeva puhul, telekanalis STB. ETV toob mängufilmi vaatajate ette pühapäeval, 27. augustil kell 18.40. Ukraina iseseisvuspäeva õhtul vahendavad ETV ja ETV+ Tallinnas toimuvat heategevuslikku kontserti Ukraina toetuseks.

Eesti Telefilm on Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Televisiooni struktuuriüksus, mis on asutatud 1956. aastal. Ajalooliselt on Eesti Telefilm keskendunud dokumentaalide, muusika- ja telefilmide tootmisele ning aastate jooksul on valminud üle 400 dokumentaal ja 250 muusikafilmi. Eesti Rahvusringhääling peab oluliseks Eesti audiovisuaalmaastiku arengut ja Eesti Telefilmi taastamisega soovib ERR senisest aktiivsemalt panustada valdkonna arengusse, seda eelkõige läbi sarjade ja telefilmide tootmise.