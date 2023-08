Rahvuskultuuri fondi juurde asutati Jüri ja Kai Arraku fond

Kai Arrak ütles, et kuna Jüri Arrak on olnud Rahvuskultuuri fondi nii aasta- kui elutööpreemia laureaat ning samuti stipendiumisaaja, siis tundus ta, et oleks enesestmõistetav ka fondile ja selle kaudu Eesti kultuurile võimaluse korral midagi vastu anda. "Esmane valik oli loomulikult kunstivaldkond, kuid olles ise kirjutamisega tegeleja, siis otsustasin toetada ka nö oma valdkonda."

Ta selgitas, et lisas ealise alampiiri, kuna teab, kui palju on Eestis eakamaid, kuid suurepärases loomingulises vormis olevaid kunstnikke ja kirjanikke, kes teinekord oma loomingu eksponeerimisel-väljaandmisel põrkuvad ületamatutena näivate praktiliste muredega. "Soovin, et meie fond oleks neile väiksekski toeks selliste murede lahendamisel. Tean, et ka Jüri Arrak on mõttes minuga ning valmis toetama meie ühiseid kolleege."

"Samuti loodan, et fondist saab hea võimalus kõigile Jüri loomingu austajatele, kus annetuste kaudu saab jäädvustada nii Jüri mälestust ja samas panustada Eesti kultuuripärandisse."

Esimesed stipendiumid eraldatakse tänavu sügisel.