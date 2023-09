A-Galeriis avatakse Kristiina Lauritsa isikunäitus "MULLAST JA MUUST"

"Näitus süvistab end sügavasse hingekihti justkui pime mutt oma allilma labürindis. Pimedus hägustab tegude ja mõtete piirjooni ning kannustab mõtestama seda, mida päevavalguses ei näe. Küll talpa1 juba teab, kas sõda või rahu, taevas või maa," seisab näituse kirjelduses.

Kristiina Laurits (1975) õppis ehte- ja sepakunsti osakonnas Eesti Kunstiakadeemias (BA 1997, MA 2003). Aastal 2000 täiendas ta ennast Escola Massana ehteosakonnas Barcelonas ja 2023 aastal Tartu Ülikoolis, läbides mikrokraadiprogrammi "Muuseumid ja tulevikupärand." Laurits töötab mitmete Eesti muuseumite juures näitustekujundaja ja installeerijana.

Kristiina Laurits on osalenud enam kui 100 ehtenäitusel Euroopas, Hiinas ja Ameerika Ühendriikides. Tema töid on püsikogudes Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis ning Cooper Hewitt, Smithsoniani disainimuuseumis New Yorgis. Alates 1999 aastast kuulub ta ehtekunstnike rühmitusse õhuLoss. 2017 ilmus Lauritsa autoriraamat "MÕNED ÕNNELIKUD. Ehted ja objektid.".

Näitus jääb avatuks 14. oktoobrini.

1 Talpa europaea ehk harilik mutt