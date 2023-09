Galerii: Evelin Zolotko avas Vabaduse galeriis näituse "Macondo"

"Macondo" koosneb arhitektuurilistest maalidest, kus esikohal on rütm ja pind. Teoste pealkirjad on pärit Gabriel García Márquezi romaanist "Sada aastat üksildust" ja on justkui tegelaskujude isikuomaduste või isegi saatuste portreed. Nendest kokku moodustub Macondo – linn, kus jutustatav tegevus läbi seitsme põlvkonna aset leiab.

"Nii nagu muutub vaadeldav isik vastavalt sellele, kes ja kuidas teda vaatleb, nii muutub ka arhitektuur vastavalt asukohale, kellaajale ja ilmale, ainult et arhitektuur saab olla ideaalne, inimesed pole seda aga kunagi," selgitas kunstnik. "Veelgi enam - Macondo tegelased on kohati vigade etalonid, olles samas täiesti armastusväärsed ja mõistetavad oma pahede, obsessioonide ja valede valikute taustal."

Evelin Zolotko (1982) on lõpetanud Kõrgema Kunstikooli Pallas (2008) ja Tartu Ülikooli maaliosakonna (MA, 2012), näitustel esineb alates 2005. aastast. 2016. aastal pälvis ta Ado Vabbe preemia maaliseeria "Plat Principal" eest. Ta on Tartu Kunstnike Liidu liige.

Näitus on avatud 11. oktoobrini.