Ugala teatris jõudis lavale Tennessee Williamsi "Tramm nimega Iha"

Williamsi näidendis sõidab kodu ja seltskondliku positsiooni kaotanud kooliõpetaja Blanche külla oma võõraks jäänud õele Stellale ja tema mehele Stanlyle. Blanche'i illusioonides elatud elu ei sobitu aga õe ja tema mehe reaalsusega.

Peategelast kehastav Maarja Mitt nentis, et kui Banche oma õele külla saabub, on ta saladusi täis. "Luuakse endast mingi illusioon, mida soovitakse teistele näidata. Ja kui see ei vasta ühel hetkel sellele, mida teine näeb, tekib konflikt," selgitas Mitt.

Alkoholilembest töömeest mängiv Janek Vadi ütles, et Stanlyl pole Blance'i vastu tegelikult mingit salakavalat plaani, ta lihtsalt kaitseb oma naist ja kodu agressiivse sissetungija eest.

"Kui inimesele öeldakse päevast päeva, et ta on loom, siis ta vist muutubki loomaks. Ta ei ole verbaalselt ega intellektuaalselt nii võimekas ja kui sõnadest puudu jääb, tuleb midagi muud," nentis ta.

Lavastaja Karl Koppelmaa selgitas, et kuna ta Eesti teatrite varasemaid "Tramm nimega iha" lavastusi näinud pole, võttis ta aluseks näidendi filmiversiooni. "Lugu on ju ikkagi seesama, aga meie oleme keskendunud sellele, mis asi on võim. Neid võimalusi on veel, üks neist on näiteks armastus," täpsustas lavastaja.

Lavastaja Karl Koppelmaa, lavastaja assistent Theodor Tabor (külalisena), kunstnik

Kristjan Suits (Tallinna Linnateater), muusikaline kujundaja Elari Ennok, valguskujundaja Laura Maria Mäits, tõlkijad Jaak Rähesoo ja Karl Koppelmaa.

Osades Maarja Mitt-Pichen (külalisena), Janek Vadi, Marika Palm, Vallo Kirs, Adeele Jaago, Vilma Luik, Oskar Punga, Tarvo Vridolin või Tanel Ingi ja Theodor Tabor (külalisena).