"Meie klassi" lavastaja: me identifitseerime ennast tihti ainult läbi teiste inimeste

"Meie klass" põhineb ajaloolistel sündmustel, rääkides sellest, kuidas Teise maailmasõja künnisel õpivad ühes Poola väikelinnas koos poolakad ja juudid, kes on klassikaaslased ja sõbrad.

"Tuleb Teine maailmasõda, okupatsioon, kõigepealt venelased, siis sakslased ja hakkab juhtuma asju," kirjeldas Wladeki osatäitja Aare Soro lavastust. "Okupatsioon ja sõda lõikavad läbi lapsepõlve sõprussidemed, tuues kaasa kirjeldamatu julmuse ja vägivalla. Kättemaks ja arveteklaarimine kestab aastakümneid, kuni tuleb teha rahu nii elavate kui surnutega."

"Küsimus on peamiselt selles, et kuidas me inimestena tihtipeale identifitseerime ennast ainult läbi teiste," rääkis lavastaja Tanel Jonas, millest inspiratsiooni saadi.

"Me tegelikult ju ajalooliselt teame, mis on sõjad ja hirmud ja kõik see, aga me teeme seda jälle," arutles Zocha osatäitja Jaana Kena, lisades, et ehk need noored, kes tulevad ka lavastust vaatama, on just need, kes ka tulevikus maailma muudavad.

"See hästi palju käsitleb seda, et kuidas säilitada inimese nägu ekstreemsetes tingimustes," rääkis lavastaja. "Arvestades seda, mis meil maailmas praegu toimub, on see väga aktuaalne materjal."