Ugala alustab uut hooaega kahe uuslavastusega

Suurel laval jõuab publiku ette Tennessee Williamsi näidend "Tramm nimega Iha" Karl Koppelmaa lavastajakäe all. Koppelmaa jaoks on see esimene lavastus Ugala teatris.

Ameerika kirjaniku Tennessee Williamsi näidendi "Tramm nimega Iha" keskmes on Blanche, kes sõidab külla oma võõraks jäänud õele ja õemehele. Blanche'i illusioonis elatud elu ei sobitu õe ja õemehe julma reaalsusega ja sealt saab alguse kaose ja muutumiste teekond, mis ei jäta ühtegi tegelast puudutamata.

Lavastaja Karl Koppelmaa, lavastaja assistent Theodor Tabor (TÜVKA), kunstnik Kristjan Suits (Tallinna Linnateater), muusikaline kujundaja Elari Ennok, valguskujundaja Laura Maria Mäits, tõlkijad Jaak Rähesoo ja Karl Koppelmaa.

Osades Lauli Koppelmaa, Janek Vadi, Marika Palm, Vallo Kirs, Adeele Jaago, Vilma Luik, Oskar Punga, Tanel Ingi ja Theodor Tabor.

Väikeses saalis jõuab samal õhtul lavale Tanel Jonase lavastus "Meie klass". Poola näitekirjaniku Tadeusz Slobodzianeki näidend "Meie klass" põhineb ajaloolistel sündmustel. Näidend on võitnud Poola kõige prestiižema kirjandusauhinna Nike.

"See lugu räägib mu vanavanemate põlvkonnast – inimestest, kelle saatuseks oli sündida eelmise sajandi 20ndate aastate alguses ja saada täiskasvanuks siis, kui teine maailmasõda terve Euroopa tükkideks rebis. See on lugu tervest generatsioonist noortest, kelle lootused ja unistused hajusid koos plahvatuste suitsuga ning kelle jaoks omadest said võõrad ning võõrastest omad. See lugu räägib valikutest, mis tuleb langetada siis, kui võimalusi ei ole, ning usust ja armastusest oma ligimese vastu," rääkis Tanel Jonas.

Lavastaja Tanel Jonas , kunstnik Kristjan Suits (Tallinna Linnateater), muusikaline kujundaja Peeter Konovalov, valguskujundaja Mari-Riin Paavo, liikumisjuht Rauno Zubko ja tõlkija Hendrik Lindepuu.

Osades Terje Pennie, Alden Kirss, Jaana Kena, Tarvo Vridolin, Jass Kalev Mäe, Peeter Jürgens, Margus Tabor, Rait Õunapuu, Klaudia Tiitsmaa ja Aarne Soro.